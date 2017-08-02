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وزير النقل السعودي: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد لجغرافية المكان وكنوزه

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مصراوي Masrawy

وزير النقل السعودي: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد لجغرافية المكان وكنوزه

05:06 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وزير النقل السعودي: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد لجغرافية المكان وكنوزه

وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان

الرياض - (أ ش أ):

قال وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم الأربعاء، إن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إطلاق مشروع البحر الأحمر، هو استثمار واعد في واحد من أهم كنوز المملكة المتمثل في القطاع السياحي والموارد الطبيعية، واستغلال للموقع الجغرافي المميز الذي تحتله المملكة بين قارات العالم.

وأضاف الوزير السعودي - في تصريحات اليوم، إن مشروع البحر الأحمر جاء متناغما مع رؤية المملكة 2030، ليؤكد النظرة الثاقبة للقيادة نحو الاستثمار الأمثل في أرض الوطن ليكون وجهة سياحية عالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، إلى جانب نشر ثقافة المملكة وما تنعم به من كنوز ومعطيات فريدة.

وأردف بالقول :" إن مثل هذه الخطوة ستعزز مشاريع البنية التحتية والخدمية من مطار وميناء ومرافق للمشروع وخدمات نقل متعددة عبر خلق فرص استثمارية محفزة واستقطاب رؤوس أموال عالمية، وصولاً إلى توفير فرص عمل كبيرة للشباب السعودي من الجنسين".

وبين أن إطلاق هذا المشروع من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية ومستقبلية في صناعة السياحة السعودية التي تزخر بمقدرات وكنوز متنوعة بما حباها الله ليتم توظيفها لخدمة الوطن والمواطن.

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