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وفاة شاب أشعل النار في نفسه اعتراضًا على إزالة محله بسوهاج

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مصراوي Masrawy

وفاة شاب أشعل النار في نفسه اعتراضًا على إزالة محله بسوهاج

04:36 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وفاة شاب أشعل النار في نفسه اعتراضًا على إزالة محله بسوهاج

صورة تعبيرية

 سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي الشاب علاء محمد عبد الموجود، 30 عامًا، صاحب مطعم ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج، مصرعه، اليوم الأربعاء، بمستشفى حلمية الزيتون بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة حوالي 60%، بعدما أشعل النيران في نفسه اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة صادر له من الوحدة المحلية بسوهاج، بشأن بروز خاص بمحل تحت الإنشاء ملكه بمنطقة سيتي.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أزالت، في فبراير الماضي، المخالفة الصادر لها قرار إزالة رقم 13، وهي عبارة عن بروز حديد كريتال في واجهة محل تجاري تحت التجهيز، بعرض 2 متر وطول 15 مترًا بواجهة العقار بشارع سيتي، غير أن المخالف أعاد المخالفة مرة أخرى رغم إنذاره أكثر من مرة من الوحدة المحلية.

وصدر له قرار الإزالة رقم 42 في مارس الماضي، وأثناء تنفيذه في يونيو الماضي، فوجئ العاملون بالوحدة المحلية بإشعال المتعدي النيران في نفسه احتجاجًا على تنفيذ قرار الإزالة، ما نتج عنه إصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة حوالي 60 %.

جرى نقله على الفور لمستشفى سوهاج الجامعي لعمل الإسعافات اللازمة، ونظرًا لخطورة حالته، قررت الإدارة الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، ثم تحويله لمستشفى حلمية الزيتون بالقاهرة، والذي توفي فيه، اليوم، متأثرًا بإصابته.

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