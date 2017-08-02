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شكاوى في ثاني أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة في السويس

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مصراوي Masrawy

شكاوى في ثاني أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة في السويس

04:15 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

اشتكي عدد كبير من أصحاب المخابز في السويس، من منظومة الخبز الجديدة، والتي تعتمد على تسديد قيمة الدقيق كاملة للمطاحن بعد رفع الدعم عن الدقيق، وسداد المطحن قيمة القمح من هيئة السلع التموينية.

وقال حسين إسماعيل، صاحب مخزن بحي الأربعين، إنه سدد، أمس الثلاثاء، قيمة 3 أطنان من الدقيق تمثل حصة 3 أيام بإجمالي 14100 جنيه، إلا أنه لم يتسلم حتى اليوم حصته.

"انا عندي دقيق يكفيني يومين"، يضيف صاحب المخبز، ويشير إلى أنه يخشى أن تنفد حصته، قبل أن يحصل على الدقيق الجديد، ولفت إلى أن تراكم عمليات السداد دون صرف الحصص المستحقة تسبب في زحام بالمطحن.

فيما بدأ اليوم بعض أصحاب المخابز في صرف حصتهم من الدقيق، والتي سددوا ثمنها أول أمس، وكان المفترض استلامها أمس، لكن خطأ في نظام تحويلات قيمة الدقيق للحساب الخاص بالمطحن، أخّر عملية التسليم.

وفي السياق ذاته، توجه عدد من أصحاب المخابز إلى مديرية ، والتقوا المهندس مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين، وطالبوه بحل مشكلة المديونيات المتأخرة الخاصة بتكلفة الإنتاج، مع سرعة صرف حصص الدقيق.

"التقيت أصحاب المخابز بحضور أعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية، واحتوينا الأزمة وشرحنا الهدف من المنظومة، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج من 120 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو".. يقول مجدي عبد العال، وكيل وزارة التموين في السويس، ويضيف أن المديونيات المتأخرة سيجري تقسيطها وخصمها من قيمة الدقيق.

وأشار إلى أنه وافق على طلب أصحاب المخابز بتسديد حصة يومين فقط بدلاً من ثلاثة، تيسيرًا عليهم، وأشار إلى أن البنك المسؤول عن تحويلات أصحاب المخابز للمطحن، تجاوز مشكلة عدم ظهور الرصيد في الحساب، ولفت إلى أن بعض أصحاب المخابز توجهوا للمطحن وصرفوا حصتهم.

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