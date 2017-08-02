رابطة صحفية تتهم الشرطة الإسرائيلية باستخدام العنف ضد الصحفيين

تل أبيب (د ب أ)

رفعت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل شكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تتهم الشرطة باستخدام أساليب عنيفة ضد الصحفيين، وتقييد وصول وسائل الإعلام إلى البلدة القديمة في القدس بصورة غير ملائمة.

وقالت الرابطة في بيان :"نسعى إلى وضع نهاية للأساليب العنيفة التي عادة ما تستخدمها الشرطة، كما نسعى إلى ضمانات بأن نتمكن من القيام بتغطية الأخبار بحرية وأمان وأمن".

وأضافت أن الشرطة تقوم بمضايقة الصحفيين لفظيا وبدنيا، وتمنع ممثلي بعض وسائل الإعلام من دخول البلدة القديمة، بينما يُسمح للسائحين بالوصول إلى المنطقة.

ووفقا لجلينيس شوجارمان المديرة التنفيذية للرابطة، فإنه تم إخراج الكثير من الصحفيين بالقوة من البلدة القديمة، من بينهم طاقما هيئة الاذاعة والتليفزيون الايطالية العامة/راى/ وقناة الجزيرة القطرية.

كما أشارت تقارير إلى قيام الشرطة بضرب مصور وكالة رويترز سنان أبو ميزر خلال تصوير اشتباكات في القدس، ما أسفر عن إصابته في الرأس.

وكان قائد منطقة شرطة القدس يورام هاليفى صرح للصحفيين الأسبوع الماضي بأن القيود كان الهدف منها حماية الصحفيين من الاشتباكات.