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100 ألف دولار تعرقل انضمام مهاجم الزمالك للنجم الساحلي

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100 ألف دولار تعرقل انضمام مهاجم الزمالك للنجم الساحلي 100 ألف دولار تعرقل انضمام مهاجم الزمالك للنجم الساحلي

التحرير

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قرر رئيس مجلس إدارة نادي رفض العرض المقدم من النجم الساحلي التونسي لاستعارة رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المنضم حديثًا، لمدة عام مقابل 250 ألف دولار.

وكان الزمالك تلقى عرضًا رسميًا، منالنجم الساحلي التونسي، لاستعارة سيسيه مقابل 200 ألف دولار وتم زيادتهم عن طريق نبيل أبو زيد وكيل اللاعب إلى 250 ألف دولار يحصل الزمالك منهم على 150 ألف واللاعب على 100 ألف.

وعلم «التحرير» أن منصور قرر رفض العرض بسبب المقابل المادي أملًا في زيادته عبر المفاوضات مع النادي التونسي ليصل إلى 250 ألف دولار للنادي فقط.

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وكان مرتضى منصور، نجح في الحصول على استغناء اللاعب رزاق سيسيه، المعار لنادي أسوان من «إف سي مونانا» الإيفواري بعد الجلسه الودية التي عقدها مع حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، في حضور نبيل أبو زيد وكيل اللاعب.

وتعاقد الزمالك مع الإيفواري سيسيه لمدة 5 سنوات مقابل 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده للنادي الإيفواري و5 ملايين جنيه لأسوان يتم سدادهم على دفعتين.

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التحرير

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