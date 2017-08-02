أندية المظاليم تعترض على عدد الهابطين في الموسم المقبل

التحرير

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علمت «التحرير»، أن بعض أندية دوري الدرجة الثانية، أبدت اعتراضها على عدد الهابطين في الموسم المقبل لدوري الدرجة الثالثة خلال الموسم المقبل.

وتجهز تلك الأندية خطابات رسمية للاعتراض على قرار الجبلاية، خاصة وأن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، سبق واتفق معهم على هبوط 3 فرق فقط من كل مجموعة.

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يذكر أن لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، أعلنت تقسيم فرق دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، حيث يصعد أول كل مجموعة مباشرة لدوري القسم الأول، بينما تهبط الفرق الخمس الأخيرة من كل مجموعة.(طالع التفاصيل)