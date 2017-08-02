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رئيس جنايات القاهرة السابق: المتهم أهم فرد في المحكمة

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رئيس جنايات القاهرة السابق: المتهم أهم فرد في المحكمة رئيس جنايات القاهرة السابق: المتهم أهم فرد في المحكمة

التحرير

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أكد المستشار المحمدي قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن أهم فرد في المحكمة هو المتهم ولابد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال للمجلس من .

وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن الهدف من القانون الوصول إلى أفضل حالات التقاضي، متوجهًا بالشكر للجنة التشريعية على دورها في مناقشة هذا القانون.

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