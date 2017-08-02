«الأعلى للقضاء» يعتمد رسميا الجزء الأول من حركة الترقيات القضائية

التحرير

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اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بدار القضاء الأعلى الجزء الأول من حركة الترقيات القضائية للعام القضائي الجديد 2017/ 2018 وذلك تمهيدا لإعلانها رسميا.

أكد المستشار خالد الشرقبالى، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه تمت مراعاة عدة معايير فى الحركة، من بينها رغبات القضاة إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم، وكذا مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة.

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واستغرقت الحركة القضائية وقتا طويلا في المراجعة، وتضمنت ترقيات 1179 قاضيا من نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.

وكانت وزارة العدل قد أرسلت لمجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لاعتمادها خلال الأيام الماضية، حيث قام المجلس بمراجعتها قبل التصديق عليها، وتضمن الجزء الأول من الحركة ترقية 350 قاضيًا من رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضٍ بالاستئناف، وترقية 593 من قاضٍ بالاستئناف لنائب بمحكمة الاستئناف، وأيضًا ترقية 236 قاضيًا من نائب بالاستئناف إلى رئيس محكمة استئناف.