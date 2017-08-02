كيف عاقبت الداخلية أمين شرطة أجبر مواطن على دفع رشوة بميدان التحرير؟

كتب– فتحي سليمان:

مساء الجمعة خرج صالح ونجليه (طالب بكلية الهندسة وطالبه بكلية الطب)، من منزلهم للتنزه، وأثناء مرورهم بميدان التحرير، طالبه أمين شرطة يدعى "عصام أ" تابع لإدارة مرور القاهرة بإطلاعه على رخصة السيارة، وأخبر قائدها بأن لديه مخالفة في "اكصدام" سيارته فإما أن يقوم بدفع 500 جنيه مخالفة فورية، أو سحب "الرخص" وإما "خلص نفسك بطريقتك".

حالة الجدل بين قائد السيارة وأمين الشرطة أدارت خلالها نجلة المواطن في مقعدها الخلفي بالسيارة كاميرا هاتفها المحمول واستطاعت تسجيل الواقعة كاملة، وصورت طلب أمين الشرطة على مبلغ 100 جنيه رشوة من أبيها دون وجه حق.

ساعات قليلة عقب مغادرة المواطن بسيارته ووصوله إلى منزله، وتحت إلحاح من نجليه طالباه بعدم التنازل عن حقه، لم يجد حلاً سوى كتابة "منشور" على موقع فيس بوك انتشر كالنار في الهشيم ووصلت نسبة مشاركته في جروبات وصفحات اجتماعية إلى 100 ألف "شير" فضلاً عن تداول أخبار على بعض المواقع والصفحات الإخبارية.

وقالت مصادر أمنية لمصراوي إن إدارة مرور القاهرة علمت بالواقعة عقب الضجة التي أحدثها منشور المواطن موثقاً بفيديو لأمين الشرطة، وأصدرت قراراً فورياً بوقف أمين الشرطة عن العمل وإحالته للتحقيقات.

توصل العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات بالمرور بناء على تعليمات من اللواء علاء متولي مدير الإدارة إلى بيانات المواطن، وطلب منه الأحد الماضي الحضور إلى مقر إدارة المرور بالدراسة للاستماع إلى شكواه، ومعرفة تفاصيل ما حدث معه، غير أنه اعتذر بحجة ذهابه لإنهاء إجراءات خاصه بسفره إلى دبي حيث مقر عمله.

ذهب المواطن بعد يومين إلى مقر إدارة مرور القاهرة بالدراسة، وطلب عدم تحرير محضر بالواقعة، واكتفى بسرعة استجابة الشرطة لشكواه وقال إن هذا الأمر يؤكد جدية نهج وزارة الداخلية في احترام حقوق المواطنين، والاستماع إلى شكواهم.