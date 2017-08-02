أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر ٢٠١٧

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر ٢٠١٧

04:39 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر ٢٠١٧

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة التعليم المصرية اليابانية تهدف لتطبيق نظم التعليم اليابانية التي تعتمد على البحث العلمي، في .

وأضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية، أن الدراسة بالجامعة ستبدأ بكلية إدارة الأعمال الدولية معتمدة على 8 برامج في تخصصات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والبتروكيميائية ومصادر الطاقة، والهندسة الصناعية، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستقبل كلية الهندسة بجامعة مصر اليابانية ١٤٤ طالبا، طبقا القدرة الاستيعابية لهذا التخصص.

كما أنه المقرر أن تبدأ الدراسة أيضا بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية بقدرة استيعابية ٧٢ طالبا، مشيرًا إلى أن نظام القبول بالجامعة سيعتمد على اختبارات القدرات بجانب مجموع الثانوية العامة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة هو ٨٥٪ من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية ٧٠٪.

وتابع: "هناك اشتراك بين المصرية واليابانية في تقديم عددًا من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين من الجامعات المختلفة."

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن الدراسة ستبدأ في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، موضحًا أن مصروفات كليات الهندسة ٨٢ ألف جنيه، و٦٠ ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم العالي تُعلن موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق

    أخبار

  • وزير التعليم العالي: تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات

    أخبار

  • الحكومة توافق على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة "ليفربول" بالعاصمة الإدارية

    أخبار

إعلان

2bdcee29d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون