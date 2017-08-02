وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر ٢٠١٧

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة التعليم المصرية اليابانية تهدف لتطبيق نظم التعليم اليابانية التي تعتمد على البحث العلمي، في مصر.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية، أن الدراسة بالجامعة ستبدأ بكلية إدارة الأعمال الدولية معتمدة على 8 برامج في تخصصات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والبتروكيميائية ومصادر الطاقة، والهندسة الصناعية، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستقبل كلية الهندسة بجامعة مصر اليابانية ١٤٤ طالبا، طبقا القدرة الاستيعابية لهذا التخصص.

كما أنه المقرر أن تبدأ الدراسة أيضا بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية بقدرة استيعابية ٧٢ طالبا، مشيرًا إلى أن نظام القبول بالجامعة سيعتمد على اختبارات القدرات بجانب مجموع الثانوية العامة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة هو ٨٥٪ من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية ٧٠٪.

وتابع: "هناك اشتراك بين الحكومة المصرية واليابانية في تقديم عددًا من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين من الجامعات المختلفة."

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن الدراسة ستبدأ في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، موضحًا أن مصروفات كليات الهندسة ٨٢ ألف جنيه، و٦٠ ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية.