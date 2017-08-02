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بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لقيادات المحليات بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لقيادات المحليات بأسيوط

04:13 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لقيادات المحليات بأسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قرارات بعدد من التغييرات في المناصب الإدارية العليا بالوحدات المحلية بالقري والمراكز.

وشملت التغييرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بأن يتولى المهندس أحمد محمد على بدر، رئيس المركز، كما جرى تكليف ناجح سعد إبراهيم، ومحمد أحمد حسن، وصلاح عبد الله حفني، وعلاء الدين حسن أحمد، للعمل مساعدين لرئيس المركز.

كما شملت الحركة تكليف وائل عبد الحي، رئيس قرية الكوم الأحمر، وسامي جاد، رئيس قرية النواميس، وناصر سيد محمد، رئيس قرية العتمانية، وياسر بدوي، رئيس قرية النواورة، وشعبان عيد عيسى، رئيس العقال البحري، ونفادي محمود سالم، رئيس العقال القبلي، وحافظ جلال حافظ، رئيس نجوع المعادي.

وفي مركز ديروط، تولي منصب رئيس الوحدة المحلية العميد علاء عبد الجابر، وتكليف 4 قيادات شابة بمنصب مساعد رئيس مركز وهم: "مصطفي فتحي عبد الحكيم، أبو العيون إبراهيم عياط، محمد طلعت نجيب عبود، عزت صلاح محمد.

وفي مركز أسيوط، جرى تكليف، كمال محمد عبد العليم العوامي، مساعدًا لرئيس مركز ومدينة أسيوط، ووليد الوزير، مساعدًا لرئيس مركز ومدينة أسيوط، ومصطفى إسماعيل عتمان، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية منقباد، وسيد زين، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المطيعة، وعلاء شعبان، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية موشا.

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