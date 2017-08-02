تعاني من وجود العثة في ملابسك؟ تخلص منها بهذه الطرق

تعاني-من-وجود-العثة-في-ملابسك؟-تخلص-منها-بهذه-الطر

كتبت- ميرا ماهر:

تبقى مشكلة الحشرات الصغيرة في المنزل من المشاكل الأكثر إزعاجًا، حيث يصعب التخلص منها في بعض الأحيان بسبب سرعة تكاثرها وانتشارها.

وتعاني العديد من ربات البيوت من مشكلة حشرة "العثة"، خاصة في وقت تغيير الفصول، والتي تصيب الملابس والأقمشة بسبب سوء التهوية في مكان التخزين.

وتتغذى "العثة" على الأقمشة والملابس المخزنة مما يسبب الضرر لها بالإضافة إلى أنها يمكن أن تسبب مشاكل جلدية عديدة للإنسان، كالطفح والحساسية.

لذلك يجب اتباع بعض التعليمات عند تخزين الملابس بين الفصول لتفادي إصابتها بالعثة، والتي ذكرها موقع "wikihow" كما يلي:

-عرضي الملابس للشمس من وقت لآخر، واغسلي كل القطع المتكدسة مع بعضها لمنع تلوثها.

-ضعي أكياس الروائح المعطرة بين الملابس، حيث تساعد على التخلص من العثة.

-اتركي مسافة بين كل قطعة وأخرى في حال تعليقها على الشماعة، وذلك للسماح بمرور الهواء.

-تنجذب العثة إلى الملابس المتسخة، لذلك احرصي على غسل المتسخ منها وتهويتها وتجفيفها جيدا قبل تخزينها.

-قبل تخزين الملابس من جديد، يمكنك استخدام الفرشاة للتخلص من العثة الموجودة عليها، وذلك في حال التأكد من وجودها في خزانتك