أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعاني من وجود العثة في ملابسك؟ تخلص منها بهذه الطرق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعاني من وجود العثة في ملابسك؟ تخلص منها بهذه الطرق

04:11 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

تعاني من وجود العثة في ملابسك؟ تخلص منها بهذه الطرق

تعاني-من-وجود-العثة-في-ملابسك؟-تخلص-منها-بهذه-الطر

كتبت- ميرا ماهر:

تبقى مشكلة الحشرات الصغيرة في المنزل من المشاكل الأكثر إزعاجًا، حيث يصعب التخلص منها في بعض الأحيان بسبب سرعة تكاثرها وانتشارها.

وتعاني العديد من ربات البيوت من مشكلة حشرة "العثة"، خاصة في وقت تغيير الفصول، والتي تصيب الملابس والأقمشة بسبب سوء التهوية في مكان التخزين. 

وتتغذى "العثة" على الأقمشة والملابس المخزنة مما يسبب الضرر لها بالإضافة إلى أنها يمكن أن تسبب مشاكل جلدية عديدة للإنسان، كالطفح والحساسية.

لذلك يجب اتباع بعض التعليمات عند تخزين الملابس بين الفصول لتفادي إصابتها بالعثة، والتي ذكرها موقع "wikihow" كما يلي:

-عرضي الملابس للشمس من وقت لآخر، واغسلي كل القطع المتكدسة مع بعضها لمنع تلوثها.

-ضعي أكياس الروائح المعطرة بين الملابس، حيث تساعد على التخلص من العثة.

-اتركي مسافة بين كل قطعة وأخرى في حال تعليقها على الشماعة، وذلك للسماح بمرور الهواء.

-تنجذب العثة إلى الملابس المتسخة، لذلك احرصي على غسل المتسخ منها وتهويتها وتجفيفها جيدا قبل تخزينها.

-قبل تخزين الملابس من جديد، يمكنك استخدام الفرشاة للتخلص من العثة الموجودة عليها، وذلك في حال التأكد من وجودها في خزانتك

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعاني من وجود تلك البقع الحمراء على رقبتك؟.. إليك السبب

    هو وهي

  • "للستات فقط"..تسوقي بطريقة ذكية ولا تنخدعي بالتخفيضات

    هو وهي

  • استخدامات لا تعرفها لمجفف الشعر-

    هو وهي

إعلان

cec422850b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق