أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شكري يغادر إلى السودان لمتابعة تفعيل عدد من المشروعات الكبرى بين البلدين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكري يغادر إلى السودان لمتابعة تفعيل عدد من المشروعات الكبرى بين البلدين

04:23 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

شكري يغادر إلى السودان لمتابعة تفعيل عدد من المشروعات الكبرى بين البلدين

القاهرة -(أ ش أ):

غادر وزير الخارجية القاهرة سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، إلى الخرطوم في زيارة السودان تستغرق يومين.

ويرأس الوزير أعمال لجنة المشاورات السياسية بين والسودان، فيما يرأس الجانب السوداني إبراهيم غندور وزير خارجية السودان في إطار الاتفاق بين البلدين على دورية انعقاد اللجنة وحرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

وتناقش اللجنة كافة جوانب التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى، التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة مثل تطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم.

كما تناقش اللجنة تفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لإنتاج اللحوم ومتابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق والإعداد لعقد لجنة المنافذ المشتركة بالقاهرة وعقد اللجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم والتنسيق لعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.

كما تتناول اللجنة متابعة أداء الإعلام في البلدين في إطار الحرص المشترك على الحفاظ على العلاقات الأخوية، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو تلك العلاقات.

ويعد اجتماع اللجنة هو الثالث وسبقه الاجتماع الأول بالخرطوم في 20 أبريل الماضي والثاني في القاهرة في 3 يونيو الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يؤكد لوزير خارجية الجزائر أهمية التنسيق بين دول جوار ليبيا

    أخبار

  • شكري يتوجه إلى الخرطوم لرئاسة وفد مصر في لجنة المشاورات السياسية

    أخبار

  • خلال مؤتمر الأمم المتحدة.. مصر تطالب بتخفيض رسوم التحويلات المالية

    أخبار

  • السيسي يؤكد على أهمية حشد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

    أخبار

إعلان

2b40d096d1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام