شكري يغادر إلى السودان لمتابعة تفعيل عدد من المشروعات الكبرى بين البلدين

القاهرة -(أ ش أ):

غادر وزير الخارجية القاهرة سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، إلى الخرطوم في زيارة السودان تستغرق يومين.

ويرأس الوزير أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان، فيما يرأس الجانب السوداني إبراهيم غندور وزير خارجية السودان في إطار الاتفاق بين البلدين على دورية انعقاد اللجنة وحرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

وتناقش اللجنة كافة جوانب التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى، التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة مثل تطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم.

كما تناقش اللجنة تفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لإنتاج اللحوم ومتابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق والإعداد لعقد لجنة المنافذ المشتركة بالقاهرة وعقد اللجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم والتنسيق لعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.

كما تتناول اللجنة متابعة أداء الإعلام في البلدين في إطار الحرص المشترك على الحفاظ على العلاقات الأخوية، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو تلك العلاقات.

ويعد اجتماع اللجنة هو الثالث وسبقه الاجتماع الأول بالخرطوم في 20 أبريل الماضي والثاني في القاهرة في 3 يونيو الماضي.