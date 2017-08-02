ظريف عن مصافحة الجبير في تركيا: نعرف بعضنا منذ سنين

هران (د ب أ)

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مصافحته نظيره السعودي عادل الجبير خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية في تركيا أمس بأنه "مسألة طبيعية تحدث خلال الاجتماعات الدولية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الأربعاء :"نعرف بعضنا البعض منذ سنين... ورغم رفضنا العديد من السياسات السعودية إلا أن إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار لطالما كان ضمن أولوياتنا".

وتعليقا على المصافحة، قال: "هذه أمور طبيعية في الاجتماعات الدولية، إلا إن كان هناك رادع رسمي يحول دون ذلك".

وعما إذا كانت هناك علاقة بين المصافحة وزيارة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للسعودية، أجاب ظريف :"يبدو أن السياسة السعودية تجاه العراق لا ترتبط بهذا اللقاء".

وقال :"سياسة إيران لم تكن يوما قائمة على الابتعاد عن دول الجوار... إيران ترى مصلحتها في أن تكون المنطقة قوية تنعم بالأمن والاستقرار".

وأعلنت السعودية رسميا مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.