"مصراوي" ينشر أسعار السلع الجديدة المطروحة بمنافذ التموين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، بهدف تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي.

وجاء اللبن المُعبأ والمجفف، وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة، فضلًا عن مجموعةٍ متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي في مقدمة السلع التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً منذ شهر أغسطس الجاري.

وينشر "مصراوي"، قائمة بأنواع السلع المطروحة وأوازنها وأسعارها، والتي تتضمن خضار مشكل بسلة بالجزر، زنة 400 جرام بسعر 7 جنيهات ونصف، وزيت خليط 0.8 لتر بسعر 14 جنيهًا، زيت عباد "تحيا مصر" 1 لتر بسعر 20 جنيهًا ونصف، زيت ذرة كريستال 0.9 لتر بسعر 25 جنيه ونصف، زيت عباد شمس كريستال 0.9 لتر بسعر 22 جنيهًا، زيت الأصيل عباد 0.8 لتر بسعر 16 جنيهًا وربع، زيت عافية ذرة 0.9 لتر بسعر 25 جنيهًا، زيت هدية 0.8 لتر بسعر 15 جنيهًا و75 قرشًا، وزيت هنادي 0.8 لتر بسعر 15 جنيهًا ونصف.

وتضمنت قائمة السلع، طرح مسلى صناعي زنة 500 جرام بسعر 12 جنيهًا، مسلى صناعي 800 جرام بسعر 17.25، مسلى كريستال 700 جرام بسعر 19.50، مسلى كريستال 1.5 كجم 38 جنيهًأ ونصف، مسلى الهانم 700 جرام بسعر 17.75، مسلى الهانم زنة 1.5 كجم بسعر 33.75، مسلى صناعي جنة أو روابي زنة 750 جرام بسعر 19.25، ومسلى صناعي جنة أو روابي زنة 1.5 جرام بسعر37 جنيهًا ونصف، فضلًا عن زبدة فيرن زنة 500 جرام بسعر 29 جنيهًا ونصف.

وتم طرح الشاي الناعم زنة 40 جرام بسعر 3 جنيهات، شاي ليبتون ناعم زنة 250 جرام بسعر 24 جنيهًا ونصف، شاي ليبتون ناعم زنة 100 جرام بسعر 10.75، شاي ليبتون ناعم زنة 40 جرام بسعر 4.75.

كما تم طرح اللبن المعبأ والمجفف ماركة "نيدو" شنطة تحتوي على 12 ظرف، زنة الظرف 25 جرام بسعر 36 جنيهًا، و"نيدو"، علبة زنة 125 جرام بسعر 17 جنيه، ولبن جهينة زنة 1 كيلو بسعر 12 جنيهًا ونصف، ولبن بخيره زنة 1 كجم بسعر 11 جنيهًا ونصف.

وتم طرح عدس مجروش زنة 500 جرام بسعر 10 جنيهات، وفول معبأ زنة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف، فضلًا عن طرح حلاوة رشيدي الميزان زنة 150 جرام بسعر 8 جنيهات، وعسل نحل زنة 500 جرام بسعر 23 جنيه، وعسل أسود زنة 500 جرام بسعر 7 جنيهات ونصف، وطحينة زنة 350 جرام بسعر 14 جنيهًا ونصف.