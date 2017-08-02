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بالأسماء.. قيادات مباحث القاهرة تقود إدارت البحث في وزارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. قيادات مباحث القاهرة تقود إدارت البحث في وزارة الداخلية

03:59 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

بالأسماء.. قيادات مباحث القاهرة تقود إدارت البحث في وزارة الداخلية

كتب – فتحي سليمان:

حصل مصراوي على أسماء قيادات وضباط مديرية امن القاهرة الراحلين منها إلى قيادة إدارات نوعية ومديريات أمن متنوعة في الحركة العامة التي أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السبت الماضي.

واعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قراراً بحركة تنقلات السبت الماضي شملت نقل وترقية نحو ١٢ الف ضابط ونقل وندب٢٢ مدير أمن وتعيين نحو ٨٣ مدير ادارة ومصلحة.

واستحوذ ضباط أمن القاهرة على نصيب الأسد في قيادة قطار إدارات البحث حيث تمت ترقية اللواء هشام قدري من رئيساً لقطاع مباحث جنوب القاهرة ليتولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث قطاع السياحة والاثار بدلاً من اللواء أشرف العزب، وكذلك ترقية العميد سامح قايد الحميلي من رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة ليتولى منصب رئيساً لمباحث مطار القاهرة الدولي.

وشملت الحركة أيضاً ترقية العميد أحمد خيري رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة ليتولى منصب مديراً لمباحث الدقهلية، والعميد أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية ليتولى منصب مدير مباحث إدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية، والعميد يوسف العادلي مديراً للمؤسسة العقابية والعميد مجدي الدين إبراهيم من إدارة تنفيذ الأحكام ليتولى منصب مساعد مدير أمن الإسماعيلية والعميد حسن رضا مدير إدارة الاتصالات ليتولى منصب مساعد مدير أمن القليوبية والعميد نبيل مصطفى السيد من وكيل إدارة المباحث الجنائية إلى منصب مساعد مدير أمن الوادي الجديد، والعميد مصطفى جنيدي رئيس قسم التحريات ليتولى منصب مساعد مدير أمن السويس.

وتضمنت الحركة نقل اللواء خالد عبدالعزيز من مشرف قطاع تأمين الطرق والمنافذ ليتولى منصب نائباً لمدير الإدارة العامة لحماية الآداب، والعقيد ياسر محمد منال من مشرف الغرفة الأمنية بإدارة الاتصالات إلى الإدارة العامة لمجلس النواب، والعقيد شريف أبو المعالي وكيل مباحث الزيتون إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد عماد الدين سعد زغلول إلى مساعد مدير فرقة بأمن الدقهلية

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مصراوي Masrawy

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