أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المرصد السوري: غارات التحالف تقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد السوري: غارات التحالف تقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال في 24 ساعة

04:03 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

المرصد السوري: غارات التحالف تقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال في 24 ساعة

غارات التحالف

كتبت- هدى الشيمي:
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة السورية قتلت 24 مدنيا بينهم 9 أطفال و5 سيدات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المرصد على موقعه الإلكتروني الأربعاء أن الغارات ضد داعش في الرقة تسببت أيضا في وقوع جرحى، ما يزال بعضهم في حالات خطيرة، ما يرجح زيادة عدد القتلى.

ولم تسلم المباني والمنشآت من القصف، إذ أسفرت الضربات الجوية عن حدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية، وفقا للمرصد.

وقال المرصد إن مواطني الرقة ينزحون إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تاركين مناطق سيطرة تنظيم داعش.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها بالقوات الخاصة الأمريكية من جهة، وعناصر التنظيم من جهة أخرى، على محاور في حي هشام بن عبد الملك بالقسم الجنوبي من المدينة وحي بريد الدرعية في القسم الشمالي الغربي من المدينة، وسط استهدافات متبادلة على محاور القتال.

وقال المرصد إن مقاتلي داعش في الرقة يملكون أسلحة كيماوية، ويحتفظ بها في مناطق تواجده في المدينة، والتي تعد معقله الرئيسي وعاصمته في سوريا.

يُذكر، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من نصف مدينة الرقة خلال 8 أسابيع، وفي الوقت ذاته، عمد التنظيم إلى تفخيخ القسم الشمالي من مدينة الرقة، في محاولة لمنعها من التقدم في هذه المنطقة إلى داخل المدين

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن تستعيد أسلحة قدمتها للمعارضة السورية

    أخبار

  • محكمة أوروبية توقف "مبدئيا" ترحيل إرهابي محتمل من ألمانيا

    أخبار

  • صورة وخبر: الغوطة الشرقية.. تجدد القصف رغم الهدنة

    أخبار

  • العرب اليوم: اقتحام المسجد الاقصى وانطلاق مناورات بحرية بين تركيا وقطر

    أخبار

إعلان

bd9ea31134.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان