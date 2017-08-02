المرصد السوري: غارات التحالف تقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال في 24 ساعة

كتبت- هدى الشيمي:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة السورية قتلت 24 مدنيا بينهم 9 أطفال و5 سيدات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المرصد على موقعه الإلكتروني الأربعاء أن الغارات ضد داعش في الرقة تسببت أيضا في وقوع جرحى، ما يزال بعضهم في حالات خطيرة، ما يرجح زيادة عدد القتلى.

ولم تسلم المباني والمنشآت من القصف، إذ أسفرت الضربات الجوية عن حدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية، وفقا للمرصد.

وقال المرصد إن مواطني الرقة ينزحون إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تاركين مناطق سيطرة تنظيم داعش.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها بالقوات الخاصة الأمريكية من جهة، وعناصر التنظيم من جهة أخرى، على محاور في حي هشام بن عبد الملك بالقسم الجنوبي من المدينة وحي بريد الدرعية في القسم الشمالي الغربي من المدينة، وسط استهدافات متبادلة على محاور القتال.

وقال المرصد إن مقاتلي داعش في الرقة يملكون أسلحة كيماوية، ويحتفظ بها في مناطق تواجده في المدينة، والتي تعد معقله الرئيسي وعاصمته في سوريا.

يُذكر، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من نصف مدينة الرقة خلال 8 أسابيع، وفي الوقت ذاته، عمد التنظيم إلى تفخيخ القسم الشمالي من مدينة الرقة، في محاولة لمنعها من التقدم في هذه المنطقة إلى داخل المدين