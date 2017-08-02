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مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية

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مصراوي Masrawy

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية

03:49 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية

كتب- طارق سمير:
اعتمد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، الجزء الأول من حركة الترقيات القضائية للعام القضائي الجديد 2017 / 2018، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجزء الأول من الحركة القضائية اليوم، أو صباح غداً الخميس، وفقاً لما يستقر عليه المجلس.

وتضمنت الحركة القضائية ترقيات 1179 قاضياً من نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، بما يتضمن ترقيات المحامين العموم، وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.

وراعت الحركة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أرسل الجزء الأول من الحركة القضائية الذي انتهت إدارة التفتيش القضائي بالوزارة من إعداده للعام القضائي الجديد 2017- 2018، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى سيفتح باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد صدورها لمدة أيام، ليبدأ بعدها عمليات الفحص.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.

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