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بالصور.. البيئة تعقد ندوات للحد من حرق مخلفات الذرة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. البيئة تعقد ندوات للحد من حرق مخلفات الذرة بأسيوط

03:56 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

بالصور.. البيئة تعقد ندوات للحد من حرق مخلفات الذرة بأسيوط

كتبت - مادي غيث:

نفذت سلسلة ندوات عن تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتأتي الندوات استعدادًا لموسم حصاد الذرة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف لها، حيث أكد الدكتورمحمد محمود، مدير عام الفرع، عن خطورة حرق المخلفات على الصحة والبيئة، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين ممن يقومون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وكيفية الاستفادة من المخلفات فى عملية التدوير كسماد عضوى أو علف حيواني.

وشدد المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، على أهمية الاستفادة من بوص الذرة وعدم حرقه والتعاون مع الشركة المنفذه لعملية التدوير.

كما أكد ممثل الشركة المصرية، أنه من المستهدف تدوير عشرون ألف طن من مخلفات الذرة من مركز ابنوب وحدها، وأن الشركة قامت بتحديد عدد من اماكن تجميع البوص بعدة مناطق بناحية المركز.

وتم عرض فيلم عن مراحل عملية تدوير مخلفات الذرة بحضور عضو مجلس النواب عن مركز النوبة والفتح وعدد كبير من المزارعين.

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