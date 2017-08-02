نظام التعليم الجديد بعيون السوشيال ميديا.. "انتقادات وإشادة"

كتب- عبد الله قدري:

أثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإلغاء الشهادة الابتدائية، وإدخال نظام جديد يعتمد على التقييم التراكمي في الثانوية العامة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مؤيد ومنتقد. وتفاعل مغردون على هاشتاج # إلغاء_الشهادة_الابتدائية الذي استخدم لأول مرة أمس الثلاثاء، وشارك عليه مئات المغردين والتي جاءت غالبيتها في إطار السخرية من القرار بدعوى عدم جدواه.

وقال مغردون إن القرار لن يقدم شيئًا فأهم شيء النظام التعليمي بأكمله، وقالت"أم عمار" متفاعلة على الهاشتاج: "إلغاء الشهادة الابتدائية أو عدم إلغاءها مش هى دى القضية المشكلة الأساسية هى إصلاح المنظومة التعليمية كلها مدارس ومناهج ومدرسين". بينما سخرت - نادين - من القرار على طريقتها الخاصة: "احسن بردو يارب يلغوا الابتدائيه كلها"، فيما استشهد البعض بمقاطع أفلام ساخرة من القرار.

وتضمنت التغريدات أيضًا الثناء على قرار الإلغاء حيث قالت إحدى المتفاعلات على الهاشتاج: "عاجبني النظام التعليمي الجديد و إلغاء الشهاده الابتدائية مفيش دولة متقدمة فيها شهادات ابتدائية و إعداديه أبداً خلي العيال يعيشو سنهم". بينما تساءل البعض عن أهمية القرار وجدوى عدم تطبيقه، فيما اكتفى آخرون بالتعليق على القرار بـ"مش عارفين".

وفي حين أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن إلغاء الشهادة الابتدائية سيوفر نفقات اقتصادية للدولة، اعتبر طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم السابق بأن إلغاء الشهادة الابتدائية إعادة تدوير للقرارات الوزارية.

ويعتمد النظام التعليمي الجديد في الثانوية العامة على التقييم التراكمي، بحيث يتأهل الطالب للالتحاق بالجامعة بالمجموع التراكمي لسنوات الثانوية العامة الثلاث، وقال أحد المغردين على هاشتاج #النظام_التراكمي: "إن للثانوية المصرية بعد هذا القرار معاناة فوق معاناة، رحمتك يارب"، واعتبرت إحدى الطالبات الذين سيشملهم قرار النظام التراكمي العام بعد القادم أن هذا الخبر حزين على طلاب الثانوية العامة، فيما كتب أحد المغردين: "النظام التراكمي مرفوض، الاختبارات الشفوية مرفوضة".