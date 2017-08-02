الأهلي يكشف حقيقة تعثر البرنامج العلاجي لمروان محسن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يكون هناك أي مشكلات بخصوص موعد مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية.

كما نفى بشدة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن يكون هناك أي تعثر في البرنامج العلاجي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح خالد محمود، أن هناك إتجاه جديد لدى الأطباء في العالم خصوصا في أوروبا نحو مضاعفة فترة التأهيل الخاصة بعمليات الرباط الصليبي لتقليل التعرض مجددًا للإصابة به بين اللاعبين.

وكشف طبيب الأهلي عن أن الأبحاث الطبية الحديثة أكدت أن المدة المطلوبة للتعافي تماما ونهائيا من الإصابة بالصليبي هي 9 شهور، وأن هذه المدة تقلل من احتمالات التعرض لنفس الإصابة مستقبلا.

شاهد أيضا

واختتم، أن الأطباء اكتشفوا في الأنظمة العلاجية القديمية أن نزول اللاعب للملاعب بعد 6 شهور يسبب إعادة الإصابة من جديد في نفس الرباط بنسبة 27% وأن هذه النسبة يمكن أن تقلل إذا امتدت فترة التاهيل 3 شهور إضافية لتصبح مدة البرنامج العلاجي بالكامل 9 شهور.

وفي سياق منفصل خاض شريف إكرامي وعمر رضوان حارسا مرمى الفريق، مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء، في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، كما أدى ثلاثي الفريق حسام غالي وباسم علي ومحمد نجيب تدريبات تأهيل تحت إشراف محمد أبو العلا مدرب اللياقة البدنية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الفيصلي الأردني مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية.