غدًا.. وزير الرياضة يكرم فريدة عثمان

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يكرم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، غدًا الخميس، بمقر الوزارة، البطلة المصرية فريدة عثمان، وذلك بعد تتويجها ببرونزية سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية التي أُقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

وكانت «فريدة» حققت إنجازًا تاريخيًّا للسباحة المصرية بحصولها على أول ميدالية لسبَّاحة مصرية في منافسات بطولة العالم في تاريخ السباحة المصرية، وذلك بحصولها على الميدالية البرونزية مسجلة زمن 25.39، وجاءت خلف السبَّاحة السويدية سارة سيجوستروم التي حصدت الذهبية والسبًّاحة الإيرلندية رانومي كروموويدجوجو التي فازت بالفضية.

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من جانبه هنأ مجلس الوزراء فريدة عثمان، كما قرر خالد عبد العزيز إطلاق اسمها على مجمع السباحة بمركز شباب الجزيرة، إضافة إلى تقدير مالى قيمته 250 ألف جنيه.

يذكر أن فريدة عثمان صاحبة الـ22 عامًا تأهلت إلى نهائي 50 متر فراشة بعد أن حققت رقمًا أفريقيًّا جديدًا بزمن 25.73 ثانية.