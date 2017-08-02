«الجبلاية» تعلن مجموعات القسم الثاني للموسم الجديد (صور)

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أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، تقسيم فرق دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، حيث يصعد أول كل مجموعة مباشرة لدوري القسم الأول، بينما تهبط الفرق الخمس الأخيرة من كل مجموعة.

وأجريت ظهر اليوم الأربعاء، القرعة والتي أسفرت عن وجود نادي جمهورية شبين بالمجموعة الثانية إلى جانب الـ15 فريقًا أبرزهم الشرقية واتحاد الشرطة والشمس والترسانة.

فيما حل نادي كوكاكولا بالمجموعة الثالثة مع 15 فريقًا أبرزهم حرس الحدود وغزل المحلة والمنصورة، في المقابل ضمت المجموعة الأولى نادي أسوان إلى جانب 15 فريقًا أبرزهم النصر للتعدين وقنا واللألومنيوم والجونة وسوهاج وديروط.