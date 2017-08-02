منتخب المحليين يحدد موعد السفر للمغرب.. وكوبر يحضر لقاء الذهاب

التحرير

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تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

وعلى جانب آخر يؤدي الفريق مرانه الثاني في الساعة السادسة مساء اليوم، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، تحت قيادة الكابتن حمادة صدقي ومعاونيه استعدادًا للقاء الذهاب يوم 13 أغسطس بالإسكندرية.

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من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الوطني، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب 13 أغسطس الجاري في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة الثلاثي: أحمد جمعة، حسين الشحات، هشام محمد.

يذكر أن المنتخب دخل معسكرًا مغلقًا اعتبارًا من الأمس بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وانضم للمعسكر 22 لاعباَ هم : عماد السيد ومسعد عوض ومحمد أشرف عبد القادر وعاصم صلاح ومحمد رزق ومحمد أشرف " روقة " ومحمود صلاح ومحمد عنتر ونبيل عماد ومحمد متولي "كناريا" ومحمد جمال وحمادة فاروق وأحمد مودي وطارق أبوالعز ورجب نبيل ومحمود غالي ومحمد جابر وصلاح محسن ومحمد أبوشعيشع وناصر ماهر ومحمد أنور وحسين الشحات.