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رئيس «اقتصادية النواب»: رأي البرلمان «استشاري» في لائحة قانون الاستثمار

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رئيس «اقتصادية النواب»: رأي البرلمان «استشاري» في لائحة قانون الاستثمار رئيس «اقتصادية النواب»: رأي البرلمان «استشاري» في لائحة قانون الاستثمار

التحرير

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نظمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، الأربعاء، لإجراء حوارا مجتمعيا مع جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن هذا الحوار المجتمعي، يجري اليوم بحضور ممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيدا بروح التعاون الموجودة بين مجلس النواب والحكومة، وبالأخص فيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الصالح العالم للدولة والمواطن.

وأضاف غلاب، أن رأي البرلمان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مجرد رأيًا استشاريًا ليس أكثر، وبالتالي فمناقشتها الآن باللجنة جاء بناءً على تنسيق مسبق مع .

وأوضح أنه من حق الحكومة إصدار اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار في أي وقت دون انتظار رأي البرلمان، منوها إلى أن هدف اجتماع اللجنة اليوم، الاستماع لرأي رجال الأعمال بشأن اللائحة.

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وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، إن هناك أزمة في لائحة الاستثمار الجديد، فيما يتعلق بالتفرقة بين الرسوم المطبقة على المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة وهو ما يُعد مخالفة دستورية، وفقا لرأيه.

وأشار إلى أن الرسوم التي طلبتها الدولة من الشركات طبقا لقانون الاستثمار الجديد زادت لأكثر من الضعف، مضيفا أنه «على سبيل المثال إحدى الشركات تدفع الآن أكثر من ٢ مليون دولار بدلا من مليون دولار.

وأضاف أن زيادة الرسوم دفعت عدد من رجال الأعمال لتأجيل التوسع في عدد من المشروعات، وبالتالي يجب حل هذا الأمر باللائحة التنفيذية، وأوضح أن «شغلة رجال الأعمال أن البلد تقوم علي رجليها وبالتالي يجب مساعدتهم».

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التحرير

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