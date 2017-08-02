مديرة مدرسة بالغربية للمعلمين: عام أسود على دماغكم

التحرير

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تقدم معلمون بمدرسة السيدة مباركة الابتدائية، بإدارة غرب طنطا التعليمية، بشكاوى ضد مديرة المدرسة، بعد اتهامها بسبهم وتعنيفهم، باستخدام ألفاظ نابية.

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وقال المتضررون في شكواهم، التي حصلت "التحرير" على نسخة منها، إن مدير المدرسة تستخدم طابور الصباح لسب المعلمين علانية، كما قالت للجميع "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي عيالكم.. عام أسود على دماغكم".

من جانبه، قال الدكتور سراج الديب، مدير إدارة غرب طنطا التعليمية، إنه لا أحد فوق القانون، وأن المدرسة منقسمة لفريقين أحدهما يدعم المديرة، والآخر يقف ضدها، مشيرًا إلى إنه تم إحالة الأمر برمته للشؤن القانونية للتحقيق، متعهدا بمعاقبة المخطئ وتفعيل القانون.