مدير المباحث الجنائية الجديد بالشرقية:«مكتبي مفتوح للمواطنين»

التحرير

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قال اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية الجديد بمديرية أمن الشرقية: إن "أمن المواطن وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وكذا إعادة الهاربين من السجون، هي أولى اهتمامات منصبه الجديد"

وأكد مدير المباحث الجنائية، في تصريح لـ"التحرير" أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بكل شدة وحزم.

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وكان قد أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، السبت، قرارًا بتعيين اللواء محمد والي، مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية، خلفًا للواء هشام خطاب، الذي تم تصعيده لديوان عام الوزارة.

يُشار إلى أن اللواء محمد والي، شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، لمدة عامين، قبل نقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية، بقرار من وزير الداخلية.