السيسي لوزير دفاع تشاد: سياستنا البناء لا التآمر

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع التشادي بشارة عيسى جاد الله، بقصر الاتحادية في مصر الجديدة، الذي يزور مصر مع وفد عسكري، وحضر اللقاء الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التشادي، وسفير تشاد بالقاهرة.

ووفقًا للسفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن وزير الدفاع التشادي أكد حرص بلاده على تكثيف التعاون العسكري والتنسيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين وإحكام السيطرة على الحدود والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، خاصةً في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، أخذًا في الاعتبار ما تشهده ليبيا ومنطقة الساحل من عدم استقرار ومحاولات التنظيمات الإرهابية استغلال الوضع الراهن للتمدد والانتشار.

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في تشاد، وتطوير التعاون الإقليمي بين دول تجمع الساحل والصحراء من أجل التغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.

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كما أشار إلى ضرورة تدشين مشروعات في مجال البنية التحتية والمواصلات بين الدول الإفريقية، بما يساهم في دفع عملية التنمية بالقارة وتحقيق التكامل المنشود بين دولها، مؤكدًا أن سياسة مصر تقوم على التعاون من أجل البناء والتنمية ولا تقوم على التآمر أو التدخل في شئون الدول الأخرى.

جاد الله نقل تحيات الرئيس "إدريس ديبي" إلى السيسي، كما سلّمه رسالة تؤكد حرص تشاد على العمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. وأكد المسئول التشادي التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر على الساحتين العربية والإفريقية.

بدوره طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس التشادي "إدريس ديبي"، مؤكداً ما يجمع بين مصر وتشاد من علاقات قوية وراسخة، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التطرق إلى بعض الملفات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.