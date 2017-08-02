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مدير مكتبة الإسكندرية يساند سراج الدين بعد حكم حبسه

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مدير مكتبة الإسكندرية يساند سراج الدين بعد حكم حبسه مدير مكتبة الإسكندرية يساند سراج الدين بعد حكم حبسه

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، في أول تعليق له على الحكم الصادر بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف بحق الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق للمكتبة، إن المكتبة تحترم قضاء العريق ولا تتدخل في شئونه ولا تعلق على أحكامه.

وأضاف الفقي، في بيان له اليوم، أن المكتبة تؤكد على القيمة العلمية والمكانة الأدبية لـ"سراج الدين"، الذي ارتبط اسمه بها لأكثر من 15 عامًا منذ إنشائها.

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وتابع الفقي أن المكتبة تشيد باسم الدكتور إسماعيل سراج الدين باعتباره شخصية دولية تحظى بالاحترام والتقدير في الأوساط الأكاديمية والدوائر الثقافية، كما لاتنسى المكتبة جهوده في مسيرتها منذ اليوم الأول لميلادها، أيقونة مصرية ومؤسسة عالمية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب عن تمنيه للدكتور سراج الدين أن يجتاز محنته في ظل عدالة القانون وثقة الوطن ليظل خادما للعلم والفكر والثقافة في مصر الناهضة.

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