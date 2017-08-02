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شركات الحديد المصرية تعلن أسعار أغسطس.. و«بشاي» يسجل أعلى سعر

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شركات الحديد المصرية تعلن أسعار أغسطس.. و«بشاي» يسجل أعلى سعر شركات الحديد المصرية تعلن أسعار أغسطس.. و«بشاي» يسجل أعلى سعر

التحرير

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أعلنت مصانع حديد التسليح عن بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الجاري٬ مسجلة ارتفاعاً أرجعه المنتجون للزيادة المفاجأة فى أسعار المادة الخام (البيلت) بالبورصات العالمية وتسجيلها مستوى ٤٦٠ - ٤٧٠ دولارا للطن الواحد.

وسجل حديد بيشاي ١٠٨٣٠ جنيها للطن تسليم المصنع فى أسعار أغسطس مقابل ١٠٣٤٠ جنيها فى أسعار المجموعة لشهر يوليو المنتهي، وسجلت أسعار حديد عز ١٠٧٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع مقابل ٩٩٧٥ فى أسعار المجموعة مع بداية شهر يوليو الماضي.

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وسجل سعر حديد "السويس للصلب" ١٠٧٠٠ جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل ٩٩٧٥ جنيها فى أسعار بداية يوليو، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها للبيع خلال شهر أغسطس الجاري مسجلة ١٠٦٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٩٩٩٠ جنيها للطن فى أسعار المجموعة فى الأول من يوليو الماضي.

وأعلنت مجموعة المصريين عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس مسجلة ١٠٧٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٩٩٨٨ جنيها للطن فى نشرة أسعار أول يوليو الماضي، فيما سجل حديد العشري ١٠٦٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع.
 
وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة ١٠٧٠٠ جنيه للطن مقابل ٩٩٧٥ فى أسعار الشهر الماضى.

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التحرير

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