استدعاء ضباط المسطحات المائية والمصابين في اشتباكات جزيرة الوراق

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة مصطفى بركات مدير النيابة، باستدعاء الضباط المجني عليهم، والمصابين في حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق، التي أسفرت عن إصابة 8 ضباط بينهم لواءان، و11 فردًا، و12 مجنداً بكدمات وجروح وطلقات خرطوش.

كما أمرت النيابة باستدعاء ضباط شرطة المسطحات المائية، لسماع أقوالهم، واستكمال التحقيقات في الواقعة.

يذكر أن نيابة شمال الجيزة الكلية، كشفت في تحقيقاتها أن 16 من رجال الشرطة، وعلى رأسهم اللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد رشدي همام مفتش مباحث أكتوبر، وضباط بالأمن المركزي، توجهوا برفقة قوات من مباحث الجيزة والأمن المركزي والأمن العام، إلى جزيرة الوراق باستخدام معديات تم الاستعانة بها من شركة المقاولون العرب لتنفيذ قرار محافظة الجيزة بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة، فوجئوا بتجمهر الألاف من الأهالي يحاولون منع القوات من أداء عملها.

وأضاف المصابون بتحقيقات النيابة، أن بعضهم فور نزولهم إلى أحد جوانب الجزيرة تعدى عليهم الأهالي فيما كان الجانب الآخر بدأت فيه القوات بالفعل في تنفيذ الإزالات، وما أن تم إزالة من 4 إلى 5 منازل فوجئت القوات بمجموعات كل منها يتراوح أعدادها من 400 إلى 500 فرد تلتف حول القوات، وتتعدي عليها بالضرب فضلا عن اعتلاء بعض الأهالي أسطح المنازل، وقذفهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ما أصاب عدد منهم بكدمات وسحجات وشروخ بالعظام.

وأوضحت تحقيقات النيابة عن إصابة اللواء رضا العمدة بإصابات رشيه بالرأس والظهر، وإصابة العميد رشدي همام بكدمة في الأنف نتيجة قذفه بحجر، وأيضا تمثلت باقي الإصابات في إصابات رشيه نتيجة الضرب بأسلحة خرطوش.

وأشار المصابون أنهم عندما تفاقمت الأوضاع، وارتفع عدد المصابين بين صفوف قوات الشرطة، وعدم إمكانية التمكين من تنفيذ القرارات أصدرت القيادة الأمنية قرار بانسحاب القوات من الجزيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على 10 من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة، وأهالي جزيرة الوراق أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها-أن الأهالي تعدوا على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.