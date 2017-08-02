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إرهابيو بوكو حرام يقتلون 7 أشخاص في قرية بنيجيريا

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مصراوي Masrawy

إرهابيو بوكو حرام يقتلون 7 أشخاص في قرية بنيجيريا

03:35 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

إرهابيو بوكو حرام يقتلون 7 أشخاص في قرية بنيجيريا

إرهابيو بوكو حرام يقتلون 7 أشخاص

لاجوس (د ب أ)
قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء إن مسلحين يشتبه انتمائهم لجماعة بوكو حرام الإرهابية قتلوا سبعة أشخاص في هجوم على قرية بشمال شرق نيجيريا.

وقال محمد يوسف، رئيس حكومة ماداجالي المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المتمردين اجتاحوا قرية ميلدا بمنطقة ماداجالي في ولاية أدماوة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء.

وأضاف" دخل عدة مسلحين القرية في الليل، وقاموا بإطلاق النار على المواطنين وحرق المنازل".

وقد قتل ستة أشخاص على الفور، في حين توفى شخص أخر صباح اليوم متأثرا بجراحه.

ويشار إلى أن بوكو حرام تمثل تهديدا دائما للمجتمعات التي تعيش في شمال شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، توفى مالايقل عن 14 ألف شخص على أيدي مسلحي بوكو حرام في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن نحو 7ر2 مليون شخص في المنطقة فروا من منازلهم بسبب بوكو حرام.

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