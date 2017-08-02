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العاهل الأردني يتبرع للمسجد الأقصى ويكافئ حراس المسجد

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مصراوي Masrawy

العاهل الأردني يتبرع للمسجد الأقصى ويكافئ حراس المسجد

03:35 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

العاهل الأردني يتبرع للمسجد الأقصى ويكافئ حراس المسجد

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

القدس (د ب أ)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الأربعاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قدم تبرعا ماليا للمسجد الأقصى ومكافآت مالية للحراس فيه.

وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف فراس الدبس، في بيان صحفي، إن العاهل الأردني تبرع بمليون دولار للمتحف الإسلامي في المسجد الأقصى.

وأضاف الدبس أن الملك عبد الله قرر أيضا صرف مكافأة لكل العاملين بدائرة الأوقاف في القدس، تبلغ 300 دينار لكل موظف، إضافة لمكافأة خاصة للحراس.

يأتي ذلك فيما، حذرت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس من "إصرار" السلطات الإسرائيلية على التدخل في إدارة شؤون الأوقاف والمسجد الأقصى.

وأكد بيان صادر عن المرجعيات (تضم رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، مفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة) أن ذلك "سيعيد الأمور إلى حالة التأزم وجر المنطقة بأكملها إلى ما لا تحمد عقباه".

وطالب البيان بإعادة مفاتيح باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وإيقاف حالات الاقتحامات من قبل الجماعات اليهودية وعدم منع أو اعتراض أو إبعاد أي فلسطيني من دخول المسجد الأقصى.

واعتبر البيان أن أي تحديد إسرائيلي لأعمار الداخلين إلى الأقصى "يمثل تدخلًا سافرًا واعتداءً على حرية العبادة وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا".

وكان قتل خمسة فلسطينيين وأصيب المئات خلال مواجهات يومية اندلعت بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ضمن موجة توتر في القدس الشهر الماضي وانتهت بتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الأمنية في المسجد الأقصى.

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