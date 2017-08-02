إطلاق قمر اصطناعي فرنسي إسرائيلي لرصد تأثير التغير المناخي على النباتات

باريس (د ب أ)

أعلنت شركة "آريان" الفضائية الأوروبية أنها أطلقت بنجاح قمرين اصطناعيين من قاعدتها في كورو بجويانا الفرنسية.

وتم الإطلاق في الساعة 1058 من مساء أمس الثلاثاء (0158 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء) باستخدام صاروخ فيجا مصمم لحمل مركبات وحمولات صغيرة إلى متوسطة.

ويهدف أحد القمرين إلى رصد الغطاء النباتي في أكثر من مئة موقع حول العالم على مدار عامين ونصف لصالح وكالة الفضاء الوطنية الفرنسية.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن القمر الاصطناعي "فينوس" سيقوم بتصوير المواقع بدقة عالية كل يومين، ما يسمح للعلماء "بمتابعة تطور الغطاء النباتي وحالته بدقة".

وقال رئيس الوكالة جان-إيف لو جال إن القمر الجديد سيكون له دور كبير في فهم كيفية استجابة الغطاء النباتي لتغير المناخ.

وقمر "فينوس" هو مشروع مشترك مع وكالة الفضاء الإسرائيلية. وبعد استكمال مهمة رصد الغطاء النباتي، ستقوم بخفض مداره من ارتفاع 720 كيلومترا إلى 410 كيلومترا لعام آخر من أجل إجراء مزيد من الاختبارات.

كما حمل الصاروخ فيجا قمرا اصطناعيا عالي الدقة، وذلك في إطار برنامج المراقبة الأرضية العسكري، لوزارة الدفاع الإيطالية.