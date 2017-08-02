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هجوم بسيارة مفخخة لطالبان يستهدف قافلة للناتو في قندهار

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مصراوي Masrawy

هجوم بسيارة مفخخة لطالبان يستهدف قافلة للناتو في قندهار

03:32 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

هجوم بسيارة مفخخة لطالبان يستهدف قافلة للناتو في قندهار

هجوم بسيارة مفخخة لطالبان

كابول (د ب أ)
ذكر مسؤول أن هجوما لطالبان بسيارة مفخخة، استهدف إحدى قوافل بعثة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في إقليم قندهار جنوب أفغانستان بعد ظهر اليوم الاربعاء.

وأكد سميم خابالواك، المتحدث باسم حاكم قندهار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لم يكن هناك أي ضحايا مدنيين".

وأضاف خابالواك أنه لا يمكنه الكشف عن عدد الضحايا، من القافلة الاجنبية.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مركبة عسكرية واحدة على الاقل، يتم رفعها بونش بعد الحادث.

وكانت بعثة الدعم الحازم قد أكدت أن قافلة من قواتها تعرضت لهجوم، بإقليم قندهار جنوب أفغانستان بعد ظهر اليوم الاربعاء.

وجاء في تغريدة لتقرير البعثة أن "الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا".

ولم تحدد البعثة جنسية أفراد القوات الذين تعرضوا لهجوم، وما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

يذكر أن ستة جنود أمريكيين على الاقل قتلوا في عام 2017، خلال عمليات مكافحة الارهاب أو هجمات من قبل قوات أفغانية صديقة على قوات أمريكية.

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