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قطر توقع اتفاقا لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليار يورو

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مصراوي Masrawy

قطر توقع اتفاقا لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليار يورو

03:28 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

قطر توقع اتفاقا لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليار يورو

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ث

الدوحة (د ب أ)
أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين، تشتري بموجبها القوات البحرية القطرية سبع وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو.

ونقل موقع "الجزيرة نت" عن الوزير القطري القول إن "الأزمة الخليجية بنيت على أساس افتعال أزمات، وإجراءات دول الحصار بنيت على أساس جريمة وليس لها أي أساس سياسي".

وأوضح الوزير القطري أنه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الضيف الإيطالي على ضرورة احترام القانون الدولي مهما كانت طبيعة الخلافات السياسية وأن ينخرط جميع الأطراف في حوار بناء، وأنهما شددا على ألا يكون أمن المنطقة معرضا لأي أي إجراءات قد تؤثر فيه.

كما اعتبر وزير الخارجية القطري مصافحة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنظيره الإيراني جواد ظريف في تركيا "شأنا ثنائيا بين البلدين لا تتدخل فيه الدوحة، كما أنها تطلب من الأطراف الأخرى عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

من جهته، أكد ألفانو ضرورة حل الأزمة الخليجية بالطرق الدبلوماسية ودعمه للمبادرة الكويتية، وقال "لا نريد أن نرى أي تصعيد بالخليج وندعم الحوار".

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