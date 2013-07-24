إصابه شخصين واحتراق منزلين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

اصيب شخصان بطلقات ناريه وحروق اثر نشوب مشاجره بالاسلحه الاليه والمولتوف بين عائلتين بسبب مشاده كلاميه على مقهى بقريه الرزقه بابوتشت.

كان اللواء صلاح مزيد مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بنشوب مشاجره بين عائلتين بمركز ابوتشت، كشفت التحريات مشوب مشاجره بين كلا من محمود كحلاوى من عائلة “الرواروه” و على رشدى من عائلة “التراكوه ” بسبب مشاده كلاميه فيما بينهما على مقهى فتدخل على اثرها افراد العائلتين واستخدمت الاسلحه الاليه والمولتوف نتج عن المشاجره اصابة كرم عبد الرحمن من الرواروه بطلق نارى و ربيع ابو الوفا من التراكوه بحروق واحتراق منزلين وتمكنت الشرطه من ضبط 6 متهمين من الطرفين وتحرر محضر بالواقعه وتولت نيابه ابوتشت التحقيق.