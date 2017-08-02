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السيطرة على حريق خلف مبنى المدينة الجامعية للطالبات بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق خلف مبنى المدينة الجامعية للطالبات بالمنصورة

03:27 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

السيطرة على حريق خلف مبنى المدينة الجامعية للطالبات بالمنصورة

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق شب في كمية من المخلفات، خلف مبنى المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان بالمنصورة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة الجدة يفيد بورود بلاع لقسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق ببعض المخلفات بجوار مبنى المدينة الجامعية للطالبات الكائن بشارع جيهان بالمنصورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم احمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، قائد إطفاء الدقهلية، وجرى إخماد الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض مخلفات الإسفنج وأخشاب كراسي مهملة بجوار سور المبنى، نتيجة تساقط بعض الشرر من ماكينة لحام كهرباء أثناء إصلاح عمال الصيانة شباك حديدي، ولم ينجم عن الحريق ثمة تلفيات أو إصابات.

جرى إخطار إدارة الأمن الوطني بالدقهلية، وتحرر المحضر رقم 9371 لسنة 2017 إداري القسم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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