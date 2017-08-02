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ضبط سيدة متهمة باختطاف طفلين والتسول بهما في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط سيدة متهمة باختطاف طفلين والتسول بهما في السويس

03:14 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

ضبط سيدة متهمة باختطاف طفلين والتسول بهما في السويس

ضبط سيدة متهمة باختطاف طفلين

السويس - حسام الدين أحمد:

 

استوقف مواطنون بحي الأربعين، في السويس، سيدة متسولة، واتهموها في محضر رسمي باختطاف طفل ورضيع، عندما فشلت في إثبات أنها والدتهم.

كانت السيدة المتسولة، ترددت على بعض المحال التجارية، بشارع أحمد عرابي التجاري بحي الأربعين، تسأل المواطنين المال، وشك فيها البعض بسبب صراخ الرضيع وعدم قدرتها على تهدئته. 

وبسؤال السيدة عن الطفل والرضيع، ادّعت أنها والدتهم، وبسؤال الطفل ظل صامتًا ولم يرد، وبمواجهتها ارتبكت، فطلبوا لها شرطة النجدة.

وألقت قوة شرطية القبض على السيدة "منال. ف"، 30 سنة، واقتادوها والطفلين لقسم شرطة السويس، بعد اتهام المواطنين لها باختطافهما.

تحرر محضر بالواقعة واتهموا السيدة بالتسول باستخدام طفل عمره 7 سنوات، ورضيع آخر عمره 8 شهور، وأحيلت المتهمة للنيابة للتحقيق.

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