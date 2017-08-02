بالصور.. دبي تضم أكبر حديقة زهور في العالم

كتب - هشام عواض:

تسعى إمارة دبي دائمًا إلى التميز والتفرد بالخدمات والمنشآت وأماكن الجذب السياحي، ومنهم حديقة دبي التي تضم ملايين الزهور على مساحة شاسعة.

تبلغ مساحة "حديقة دبي المعجزة" 1.5 مليون قدم مربع، وتتضمن أكثر من 45 مليون الزهور، مما يصنفها كأكبر حديقة زهور في العالم. وبعض زهورها زرعت لأول مرة في الخليج، بحسب موقع "travelandleisure".

وتم افتتاح الحديقة في يوم الفلانتين عام 2013، ومن يومها أصبحت من أكثر الأماكن السياحية زيارة، حيث في أول عام لها زارها 700ألف شخص.

ومن أكثر ما يميز الحديقة، انتشار مجموعة من التصميمات الأفقية والرئيسية وأكبر هرم زهور الذي يصل ارتفاعه 10 أمتار وقاعدته 144 مترًا مربعًا، ومناطق للجلوس وعربات لتوصيل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومسطحات مائية