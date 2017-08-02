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مورينيو يقترب من حسم الصفقة الرابعة

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مورينيو يقترب من حسم الصفقة الرابعة مورينيو يقترب من حسم الصفقة الرابعة

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن بيريسيتش يعتبر مطلبًا أساسيًا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن المفاوضات قد توقفت في الفترة الأخيرة لأكثر من سبب.

وأردفت «ذا صن» أن المفاوضات كانت متعثرة بين الفريقين بسبب المطالب المادية من جانب إنتر، بالإضافة إلى رغبته في استعارة الفرنسي أنطوني مارسيال لمدة عام، كجزء من الصفقة لكن مانشستر يونايتد رفض، على الرغم من موافقة مارسيال على الانضمام لصفوف النيراتزوري، من أجل المشاركة بصورة مستمرة.

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واختتمت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيتعاقد مع الدولي الكرواتي صاحب الـ28 عامًا، مقابل 45 مليون إسترليني بالإضافة لإعارة مارسيال لصفوف الإنتر، وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مانشستر يونايتد ضم 3 لاعبين حتى الآن خلال الميركاتو الجاري وهم، البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون، والسويدي فيكتور ليندلوف من صفوف بنفيكا، والصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي.

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التحرير

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