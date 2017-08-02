كيف سيؤثر ملعب «ويمبلي» على مسيرة توتنهام في الموسم الجديد

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من المنتظر أن يخوض نادي توتنهام، مبارياته الموسم المقبل، على ملعب ويمبلي، وذلك لإفساح المجال لبناء ملعبه الجديد في نفس مكان ملعبه القديم «وايت هارت لين».

ولم يقدم توتنهام نتائج جيدة على الإطلاق الموسم الماضي، عندما لعب مبارياته الأوروبية على ملعب ويمبلي، حيث خسر من موناكو وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، واكتفى بتحقيق فوز وحيد على سيسكا موسكو، ليودع البطولة ويتوجه إلى الدوري الأوروبي، حيث ودع من الدور الـ32 أمام جينت البلجيكي بعد التعادل على ويمبلي، كما خسر الفريق نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي على نفس الملعب.

وينتاب جماهير توتنهام القلق الشديد من لعب مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في ظل النتائح الباهتة التي حققها الفريق عليه، إلا أن فيل تومبسون الخبير الرياضي في شبكة "سكاي سبورت" البريطانية يرى أن توتنهام امتلك خبرة كبيرة من اللعب على ويمبلي الموسم الماضي، وسيحول هذا الملعب التاريخي إلى حصن للفريق، خاصة أن اللاعبين اعتادوا اللعب عليه، ولن يكرروا أخطاء الموسم الماضي.

ويرى تومبسون أن ديلي ألى سيكون أكثر لاعبي توتنهام جذبًا للأنظار الموسم المقبل، خاصة أنه قادر على التحكم في إيقاع اللعب بصورة مذهلة من خلف المهاجمين، ويوجد في منطقة الجزاء في الأوقات المهمة، وتطور مستواه بشكل هائل في الآونة الأخيرة وأصبح لاعبا ناضجا للغاية.

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وعن التحديات التي تواجه ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الموسم المقبل، قال تومبسون إنه يعشق سياسة عدم إنفاق الكثير من الأموال، وهي السياسة التي من الوارد أن يتخلى عنها المدرب الأرجنتيني قبل نهاية الميركاتو، ولكن بشكل عام ينبغي على بوكيتينو التعاقد مع لاعبين جدد لزيادة التنافسية في الفريق، كما ينبغي التعاقد مع لاعبين جيدين حتى لا يقع الفريق في مشكلة ليفربول في شهر يناير عند رحيل بعض اللاعبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية وتعرض البعض الآخر للإصابات، مما أدى إلى تذبذب مستوى الفريق.

وعن نقاط القوة في توتنهام، يرى تومبسون أن قوة السبيرز تكمن في أهداف هاري كين الغزيرة ومساندة اللاعبين له بتسجيلهم بعض الأهداف الأخرى، فتوتنهام أنهى موسم 2015- 2016 في المركز الثالث وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، أي أن الفريق يتطور كل موسم عن الآخر بوجود نفس اللاعبين معًا، وهو ما يجعلهم مرشحين بارزين لنيل اللقب هذا الموسم.

وعن نقاط الضعف، قال تومبسون إنه من الصعب للغاية إيجاد نقاط ضعف في السبيرز خاصة أن كيرنان تريبر يمتلك كرة أفضل بكثير من كيلي والكر ويتمتع توتنهام بقوة دفاعية كبيرة، بل ويسهم المدافعون في تسجيل الأهداف أيضًا.

وستكمن المشكلة في حال تعرض الثلاثي الموجود خلف هاري كين للإصابة، حينها ستندر الأهداف، خاصة أن لاعبين مثل موسى ديمبلي وإيريك داير وهاري وينكز لا يحرزان الأهداف، لذا ستكون هناك مشكلة كبيرة في حال تعرض إيريكسين وديلي ألي للإصابة، ومن الضروري على توتنهام تدعيم تلك المنطقة من خلال التعاقد مع روز باركلي لاعب إيفرتون أو إعادة جيلفي سيجردسون من جديد.