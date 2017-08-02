مديرية أمن الغربية تكرم "أفراد الشرطة" بعد انتهاء دورتهم التدريبية لحفظ حقوق الانسان

القاهرة- (مصراوي):

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بعقد دورات تنمية مهارات رجال الشرطة طوال العام فى مجال حقوق الإنسان و كيفية التعامل مع المواطنين و مواجهة الإرهاب و المواقف الطارئة في جميع جهات الوزارة تحت رعايته شخصيا، حيث تم تنظيم هذه الدورات بمديرية أمن الغربية لمدة 14 يوما يتلقى فيها أفراد الشرطة محاضرات بحضور أساتذة جامعات "عن واجبات رجل الشرطة والتعامل مع الجماهير و المواقف الطارئة.

وشملت الدورة "حالات و ضوابط استخدام السلاح و حق الدفاع الشرعى، والأمن الذاتى لرجل الشرطة، والتعامل مع المفرقعات والحرائق، وشبكة الانترنت، والاسعافات الأولية، والثبات الانفعالى خلال العمل، وذلك ليعود مردودها الإيحابى على الشارع المصري.

كما شملت الدورة أيضا برنامج شامل عن القيم الأخلاقية الصادر من مشيخة الأزهر بواسطة أحد علماء الأزهر، ويلقى المحاضرات أساتذه من الجامعات بإشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

حضر التكريم حكمدارالغربية الجديد اللواء زكريا عباس، والعميد خالد إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان والمقدم وليد هنيدى مشرف الدورة.

ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بعقد الدورات طول العام لتشمل جميع أفراد الشرطة على مستوى الوزارة وتكريم المتفوقين منها وتوفير كافه الإمكانيات للدورات التدريبية.

و خلال تكريم أفراد الشرطة بعد انتهاء الدورة 41، تم عرض فيلم تسجيلى لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الشرطة الذى حث فيه أفراد الشرطة على العمل والإنجاز.

وطالب اللواء طارق حسونة في كلمته باحترام حق المواطن وأمنه، قائلا: "مصر أمانة فى ايديكم.. الأهم نعمل اللى علينا عشان ننقذ بلدنا".