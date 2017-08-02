الأزهر وجامعة الدول العربية يوقعان مذكرة تفاهم لنشر قيم التسامح

كتب ــ محمود مصطفى:

وقعت مشيخة الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطى المعتدل، في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تفضى لانتشار ظاهرة الإرهاب.

ووقع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، المذكرة عن الأزهر، والسفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة، عن جامعة الدول العربية.

وقال "شومان"، في بيان اليوم، إن مذكرة التفاهم ترسخ للتعاون الرسمي المشترك بين الأزهر والجامعة العربية من أجل بذل جهود أكبر وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لمواجهة التطرف والإرهاب ومواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" لدى الغرب، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين مستمر منذ فترة طويلة، في الإطار الفكري والثقافي لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد وكيل الأزهر أهمية مذكرة التفاهم في مواجهة سرطان الإرهاب المستشري في البلاد العربية والعالم، والانطلاق من خلال مسارات جديدة لمواجهة مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين من محاولات إلصاق تهم الإرهاب بهم.

وأضاف شومان، أن إمكانات الأزهر وما استحدثه من أدوات مثل المرصد الذى يفند أعمال الجماعات الإرهابية، ومرصد الإفتاء الذى يسعى لتصحيح الصورة المغلوطة للإسلام فكريا، وما يقوم به الأزهر من جهود على يد سفرائه من الدعاة خارج مصر، بالإضافة إلى جولات فضيلة الإمام الأكبر التي يجوب من خلالها جميع دول العالم، والمؤتمرات والندوات واللقاءات لإدانة أفعال العنف والتطرف.

وأكد السفير بدر الدين علالي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أهمية مذكرة التفاهم في ضوء ما يمثله الأزهر الشريف وما يقوم به من جهود لنشر الفكر الوسطي المعتدل في العالم الإسلامي ،وما يتمتع به من قبول واسع لدى الرأي العام الغربي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطى المعتدل في مواجهة الأفكار المتطرفة، قائلا: إن الجانبين سيعملان على التصدي للمحاولات التي تجرى للإساءة للإسلام، ووضع رؤية واستراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه الحملات الرامية لتشويه الإسلام وقيمه السمحة، وذلك بما يسهم في تقديم الصورة الصحيحة حول الحضارة العربية الإسلامية، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين في وسائل الإعلام العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

