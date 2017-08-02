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تعرف على الأماكن الخالية بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

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مصراوي Masrawy

تعرف على الأماكن الخالية بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

02:49 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

تعرف على الأماكن الخالية بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

كتبت-داليا شبل
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات بعد انخفاض الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثانية.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت 12 أغسطس وحتى الإثنين 14 أغسطس، عقب إعلان نتيجة التحويلات.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات صحفية، أن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية ستكون بكليات: التعليم الصناعي والتربية طفولة وابتدائي والسياحة والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال والتربية النوعية والتجارة انتظام وانتساب والآداب والحقوق ودار العلوم، هذا بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا للهندسية التمريض الخاصة.

وأضاف "عبد الغفار" أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والموسيقية والفنية أيضاً، شرط أن يكون الطالب قد اجتاز الاختبارات المحددة للقبول بتلك الكليات.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فهناك عدد من الأماكن الشاغرة أيضا بكليات: التجارة انتظام وانتساب والآداب انتساب والحقوق انتظام وانتساب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والمعاهد الفنية العليا الخاصة النظرية، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية والموسيقية والتربية النوعية والفنية، للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

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