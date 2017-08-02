"الخشت": مصر تعاني من مركزية قاتلة.. وجامعة القاهرة مستقلة في إدارة شئونها

كتب محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مصر تعاني من مركزية شديدة في إدارة المؤسسات وهي فكرة قاتلة، مؤكدًا على تغيير تلك المعاناة والعمل على تفويض القيادات لإتخاذ القرارات وفقا للقوانين واللائحة.

وأضاف الخشت في مؤتمر صحفي للإعلان عن خطته لتطوير الجامعة بعد تعيينه أمس خلفا للدكتور جابر نصار، أن "جامعة القاهرة، جامعة عملاقة ودولاب كبير يديره الجميع للتقدم"، مشددا على استقلال جامعة القاهرة فى إدارة شئونها من كل ناحية.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تتحول إلى التعليم المدمج وتطوير التعليم المفتوح، مؤكدا أن هناك نقصا لأعضاء هيئة التدريس بالكليات داخل الجامعة وسيتم العمل على حلها.

وقال الخشت، إن الجامعة ستتجه إلى زيادة كليات الاعتماد والحصول على الجودة من خلال المؤسسات المعتمدة الدولية، وتطوير القطاعات النوعية، مشددا على ضرورة التعليم الإيجابي، وتفعيل كلية الدراسات العليا للتربية لنقل الخبرات في صنع المناهج.