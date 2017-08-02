تموين المنوفية: منظومة الخبز الجديدة هدفها القضاء على تهريب الدقيق

المنوفية - مروة فاضل:

نفى عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وجود اضطرابات بين أصحاب المخابز بسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة، مؤكدًا أنه يوجد بالمحافظة 1700 مخبز، جميعها يعمل بانتظام دون مشاكل.

وأكد الجمال، أنه جرى صرف حصة المخابز حتى لا تتوقف عن العمل، مع إعطاء مهلة لدفع التأمين لمدة 3 أيام، مشددًا على عدم وجود أي مساس بمصلحة المواطن أو تأثير على سعر الرغيف للمواطن بـ5 قروش.

وأضاف أن منظومة الخبز الجديدة عملية تنظيمية فقط بين أصحاب المخابز والمطاحن، للقضاء على عمليات تهريب الدقيق.

من جانب آخر، تزاحم العشرات من أصحاب المخابز، اليوم، أمام بنك التعمير والاسكان، بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، في ثاني أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لدفع قيمة التأمين.

وقال إبراهيم محمد، صاحب مخبر بمركز أشمون: "إن حصته 15 شيكارة ومن المقرر دفع مبلغ "10575"جنيهًا، وأن له أموالاً من عام 2015 تقدر بـ "20800" جنيها، مشيرا إلى أن الدولة لم توافق على خصم مبلغ التأمين من المستحق له، مؤكدًا أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لوكيل وزارة التموين دون جدوى.

وأضاف شوقي محمود، صاحب مخبز بأشمون، أن الوزارة أقرت رفع الدعم عن السولار والوقود منذ أول أغسطس الجاري، حيث كان الدعم يصل إلى 50%، فأول أمس كان 20 لتر سولار بمبلغ 38 جنيهًا، وصارت 76 جنيهًا اليوم، متسائلا: مَن يتحمل الفرق؟ فنحن لا نستطيع رفع سعر رغيف الخبز على المواطن، وفي الوقت ذاته لا مساس بالوزن المقرر وهو 100 جرام للرغيف الملدن، و130جرامًا للرغيف العادي.

عبد الحفيظ السيد، صاحب مخبز من الباجور، قال إنه تواجد بالأمس من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لتوريد مبلغ التأمين حتى نال حصته المقررة لعمل المخبز، لأن التعليمات تقول: "من لا يدفع لا يصرف حصته"، ولم يستطع من كثرة الزحام، مطالبًا بالسماح لهم بالدفع في الفروع الأخرى للبنوك الموجودة في كل مراكز المحافظة، مع تحمل كافة المصاريف والرسوم، أو توفير موظف في كل إدارة على مستوى المحافظة يقوم بالتحصيل والتوريد للبنك.

وأشار يحيى عبد العليم، صاحب مخبز بأشمون، إلى أنهم تلقوا وعودًا، أمس الثلاثاء، بصرف حصة يومين، وتم تأجير سيارات نقل لصرف الحصة، ولكنهم فوجئوا بصرف نصفها فقط، وهذا يمثل تكلفة عالية لهم.

وتابع، أنهم يواجهون عدة مشاكل منها خطأ شركات البطاقات والماكينات التي تضع أرصدة وهمية على الماكينات، ويأتي موظف التموين ليراجع الرصيد والمصروف ويثبت العجز ويحرّر محضر سرقة وغرامة 10 آلاف جنيه، مطالبًا وزارة التموين بالتنسيق وسرعة إيجاد حلول.