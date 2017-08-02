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إحالة إمام مسجد ومفتش بـ"أوقاف الإسكندرية" للتحقيق

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إحالة إمام مسجد ومفتش بـ"أوقاف الإسكندرية" للتحقيق

02:56 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وزارة الاوقاف

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، إيقاف إمام مسجد البخاري بمنطقة السيوف، وإحالة مفتش منطقة السيوف ومدير عام إدارة أوقاف شرق الإسكندرية الي التحقيق، لتقصيرهم في العمل والمتابعة

وقال الشيخ محمد العجمي، في بيان، اليوم الأربعاء: "إنه وبناءً على المذكرة المقدمة من إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، تقرر إحالة الشيخ "ع.م.أ " إمام وخطيب مسجد البخاري بالسيوف بإدارة شرق الإسكندرية، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نُسب إليه من مخالفات، بشأن عمله مدرسًا بمدرسة أحمد أبو زهرة الابتدائية، بإدارة كفر الدوار التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

كما تقرر إحالة مدير عام إدارة شرق الإسكندرية ومفتش منطقة السيوف، للتحقيق العاجل، بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، لتقصيرهما في متابعة الائمة والمساجد.

وأكد العجمي، علي عدم التهاون مع المقصرين في العمل بمختلف الإدارات الفرعية والمساجد، من أجل ضبط العمل، مشددًا على الضرب بيد من حديد على أيدي كل مقصر في أداء واجبه الوظيفي ولا يؤدي عمله كما ينبغي، مهما كان وضعه أو منصبه، فلا أحد فوق المساءلة.

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