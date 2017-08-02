محافظ الأقصر يناقش اعتمادات دعم شبكات الكهرباء ورصف الطرق

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الاقصر، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء حاتم زين العابدين واللواء الدكتور عماد محمود أبو العزايم توفيق السكرتير المساعد بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومديرى الادارات والمديريات المختلفة لمناقشة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018.

تناول الاجتماع اعتمادات وزارة التخطيط لصالح ديوان عام محافظة الأقصر لتنفيذ المشروعات بالمراكز والمدن طبقاً لبرنامج التنمية المحلية للمشروعات الأساسيةوالتي تتمثل في مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتشغيل أعمدة الإنارة وإجراء أعمال الصيانة للمحولات الكهربائية ورصف الطرق وتحسين البيئة والخدمات الأمنية بالإضافة إلى دعم احتياجات الوحدات المحلية .

واستعرض رؤساء المدن عدد من دراسات الجدوى لكافة احتياجات وأولويات كل مدينة وقراها على لتنفيذ الخطة الاستثمارية لكل منها خلال العام المالي 2017 /2018.

ووجه بدر رؤساء المدن وكافة مسئولي الجهات المعنية بضرورة وضع أولويات المشروعات ذات الحاجات الملحة التى تمس المواطن مباشرة وتلبي احتياجاته مع أهمية وضع دراسة جدوى للمشروعات من واقع الاحتياج الفعلي لتنفيذ المشروع ومدى استفادة المواطن منه، من خلال الالتزام ببرامج وخطط زمنية محددة ملزماً كافة المسئولين بالمتابعة الدورية ومراقبة مدى التزام الشركات المنفذة بالخطط الزمنية.