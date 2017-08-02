أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رجائي عطية: البعض استغل بياني لهجوم «غير منصف» على مجلس الأهلي

Google+ Print
رجائي عطية: البعض استغل بياني لهجوم «غير منصف» على مجلس الأهلي رجائي عطية: البعض استغل بياني لهجوم «غير منصف» على مجلس الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر رجائي عطية، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بيانًا رسميًا، يخاطب فيه وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنها أخطأت في تأويل بيانه الأول بخصوص عدم وضع بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء الذي أعدها في الفترة الماضية.

وقال «رجائي»، في بيانه اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ساءنى أن بعض المعالجات الإعلامية تجاوزت معاني بياني، وأخطأت تأويل بعضه لتشن هجومًا غير منصف على مجلس إدارة النادي الأهلي».

وأضاف: «وقد ساءني ذلك كثيرًا والانصاف يقتضيني أن أسجل أن المهندس محمود طاهر رئيس المجلس وعماد وحيد تعاملا معى باحترام وأدب وتقدير بالغ».

شاهد أيضا

واختتم رجائي: «أشهد أنهما محبان حقيقيان للنادي الأهلي، ولم تصدر عن أي منهما الصورة البغيضة التي صورتها بعض القنوات الإعلامية، وأؤكد أنني أحمل لهما كل محبة وتقدير».

يذكر أن رجائي عطية، رئيس اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي، بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي، كان قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الثلاثاء، عن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات بلائحة القلعة الحمراء، وأكد خلاله أن مشروع اللائحة الذي قام بإعداده جاء خاليًا من أي بند يقيد الترشح بثماني سنوات سواء بأثر فوري أو رجعي، مؤكدًا أن وضع هذا البند يجعل اللائحة مخالفة للقانون والدستور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد