رجائي عطية: البعض استغل بياني لهجوم «غير منصف» على مجلس الأهلي

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أصدر رجائي عطية، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بيانًا رسميًا، يخاطب فيه وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنها أخطأت في تأويل بيانه الأول بخصوص عدم وضع بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء الذي أعدها في الفترة الماضية.

وقال «رجائي»، في بيانه اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ساءنى أن بعض المعالجات الإعلامية تجاوزت معاني بياني، وأخطأت تأويل بعضه لتشن هجومًا غير منصف على مجلس إدارة النادي الأهلي».

وأضاف: «وقد ساءني ذلك كثيرًا والانصاف يقتضيني أن أسجل أن المهندس محمود طاهر رئيس المجلس وعماد وحيد تعاملا معى باحترام وأدب وتقدير بالغ».

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واختتم رجائي: «أشهد أنهما محبان حقيقيان للنادي الأهلي، ولم تصدر عن أي منهما الصورة البغيضة التي صورتها بعض القنوات الإعلامية، وأؤكد أنني أحمل لهما كل محبة وتقدير».

يذكر أن رجائي عطية، رئيس اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي، بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي، كان قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الثلاثاء، عن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات بلائحة القلعة الحمراء، وأكد خلاله أن مشروع اللائحة الذي قام بإعداده جاء خاليًا من أي بند يقيد الترشح بثماني سنوات سواء بأثر فوري أو رجعي، مؤكدًا أن وضع هذا البند يجعل اللائحة مخالفة للقانون والدستور.